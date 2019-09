Carabinieri : comandante Nistri in Sicilia - visita a Corleone Montelepre e Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri ha approfittato della sua visita in Sicilia per l’anniversario dell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per visitare alcuni reparti dei Carabinieri. Nistri si è recato a Corleone, alla stazione di Montelepre e a quella di San Filippo Neri a Palermo. Le visite alla compagnia di ...

Carabinieri : comandante generale Nistri in visita a Trapani : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - visita del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri oggi al comando provinciale Carabinieri di Trapani. Il comandante ha incontrato il comandante provinciale colonnello Gianluca Vitagliano, il prefetto Tommaso Ricciardi,

Omicidio Mollicone - la Procura chiede il rinvio a giudizio della famiglia dell'ex comandante Mottola e di due Carabinieri : Omicidio di Serena Mollicone, la Procura di Cassino oggi ha presentato richiesta di rinvio a giudizio per Marco, Franco e Annamaria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Per la famiglia...

Roma - comandante provinciale Carabinieri : “Disappunto per le ombre sollevate sulla vicenda. Cerciello aveva dimenticato la pistola” : “Vorrei esprimere disappunto e dispiacere per le ombre e i presunti misteri che sono stati sollevati e diffusi in merito a questa vicenda”. Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro, nella conferenza stampa sull’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. “La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza e regolarità di questo intervento – ha ...