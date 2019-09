Studenti Lazio da 16 settembre di nuovo su banchi | docenti e presidi questioni da

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – Per i giovanidele’ quasi tempo di tornare a scuola. Ufficialmente le loro vacanze termineranno il 16, ma, vista l’autonomia degli istituti, molti torneranno in aula gia’ dalla prossima settimana. E’ il caso del Mamiani la cui campanella suonera’ giovedi’ 12 o il Morgagni di Monteverde che aprira’ i cancelli il giorno prima. Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno infatti anticipare l’apertura rispetto alla data indicata, tranne gli istituti superiori che potranno addirittura posticiparla per consentire le attivita’ di alternanza scuola-lavoro. Tante le incognite che caratterizzano l’avvio di questo anno scolastico. Su tutti, la penuria di insegnanti causata dai prepensionamenti o il congelamento di alcune assunzioni per l’improvvisa caduta del governo. Non solo, ...

