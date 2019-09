Protezione civile | riunione operativa sulla frana di Quincinetto

Eruzione Stromboli : la Regione predispone un piano di Protezione civile per Ginostra : Il servizio pianificazione dell’emergenza del dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione siciliana da stamattina è a lavoro sull’isola di Stromboli per predisporre il piano di Protezione Civile di Ginostra. Grazie a fondi comunitari mirati si è provveduto al ripristino e completamento della copertura telefonica mobile compromessa dall’esplosione del 3 luglio e si è realizzato un sistema di microcelle ...

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione civile per il maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla Calabria, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Vulcano Stromboli : attività in calo - presto il piano di Protezione civile di Ginostra : L’attività del Vulcano Stromboli si è ridotta e il sindaco Marco Giorgianni ha autorizzato nuovamente l’attracco nei porti di Scari e di Ginostra dei vaporetti con i turisti. Le imbarcazioni dovranno approdare una alla volta e non potranno sbarcare più di 200 passeggeri per viaggio. Continueranno a farlo regolarmente traghetti e aliscafi. Permane il divieto di scalare la montagna. Il servizio pianificazione dell’emergenza del ...

Meteo - maltempo in arrivo : allerta della Protezione Civile : L’estate sta andando K.O.. Dopo tre mesi di dominio quasi incontrastato dell’anticiclone africano, sull’Italia tutto crollerà con “sette giorni di maltempo caratterizzati da temporali, grandine e vento” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. Da lunedì 2 “correnti fredde Nord-atlantiche si metteranno in marcia verso Sud e raggiungeranno l’Italia sia dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale), sia dalla Porta della Bora (attraverso ...

