Ecco i 26 punti del programma del governo

Programma governo M5S-Pd : bozza online in pdf - Ecco tutti i punti : Programma governo M5S-Pd: bozza online in pdf, ecco tutti i punti Il Programma governo M5S-Pd inizia a prendere forma. È stata infatti diffusa online una bozza del Programma che contiene 26 punti principali. Come si legge nella prima pagina, datata martedì 3 settembre 2019, si tratta delle Linee di indirizzo Programmatico per la formazione del nuovo governo, ovvero una bozza di lavoro che riassume le linee Programmatiche che il Presidente ...

Ecco i 26 punti del programma di governo M5s-Pd : Sul Blog delle Stelle sono pubblicate le 'linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo'. Una bozza di lavoro - è spiegato - "che riassume le linee programmatiche che il presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo". Scarica qui il programma di governo Si tratta di 26 punti che vanno dalla neutralizzazione dell'aumento dell'Iva, al tema dell'immigrazione, dal taglio delle tasse alla riduzione ...

Governo - Di Maio : “Ecco i nostri punti imprescindibili. Siano nel programma oppure meglio andare al voto”. Il discorso integrale : “Se entreranno i nostri punti nel programma di Governo si potrà partire altrimenti meglio il voto”. Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente incaricato Giuseppe Conte elencando alcuni temi definiti “imprescindibili” per la formazione del nuovo esecutivo. “Abbiamo espresso il nostro sconcerto – ha aggiunto – per il surreale dibattito sugli incarichi. ...

Governo M5S-PD : Ecco i possibili punti su cui si baserà l'alleanza : Il premier incaricato Giuseppe Conte sta svolgendo le consultazioni con tutti i partiti e nelle stesse concitate ore il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico stanno delineando un documento programmatico con l'elenco dei punti cruciali alla base di questa intesa che fino ad un mese fa sembra impossibile.Il testo ufficiale è ancora in fase di stesura, ma già dalle prime indiscrezioni sembra confermato che a sancire l'alleanza M5S-PD non ...

Di Maio : "Ecco i 10 punti prioritari. Abbiamo avviato tutte le interlocuzioni per trovare una maggioranza" : Luigi Di Maio si è presentato puntuale alle 17 nella Studio alla Vetrata del Quirinale dove lo attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai suoi capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre ancora Matteo Salvini era impegnato a parlare davanti ai giornalisti.Quando è toccato a lui parlare ai giornalisti, Di Maio ha letto una lunga dichiarazione:"La crisi di governo ha fatto piombare nell'incertezza ...

Governo - Zingaretti a M5s : "No Conte bis - Ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" | Prima giornata di consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"