Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) “Siamoaldidalle sei perché si èil portellone del. Ci sentiamo prigionieri”. È la testimonianza di Alessandra, una passeggera che descrive la situazione in cui si trovano le circa 800 persone a bordo di unpartito al sera del 2 agosto da Olbia e diretto a. Una volta raggiunto ildi destinazione, il portellone che doveva aprirsi per permettere aia piedi e ai 350 veicoli di scendere dalla nave, si è, lasciando tutti intrappolati all’interno per ore. Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia ed è stata poi chiamata una gru per risolvere il problema. ##grimaldi fermo dalle 6.30 aldi #per rottura del ponte. Tutto il carico umano e di macchine all’interno. Uscite d’emergenza senza scala per fare scendere ia piedi. Condizioni del ...

TutteLeNotizie : Civitavecchia, 800 passeggeri bloccati su un traghetto in porto: “Si è rotto il portellone” - Cascavel47 : Civitavecchia, 800 passeggeri bloccati su un traghetto in porto: “Si è rotto il portellone” -