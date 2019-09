Bimbo di 7 anni tira la palla troppo lontano | va a prenderla e ritorna a casa dopo 4 mesi

Uragano Dorian : Sud Carolina evacua l’intera costa. Annegato un Bimbo di 7 anni alle Bahamas : Florida, chiusi scuole e aeroporto. Raffiche di vento fino a 300 Km orari: l’allarme ora si sposta sulla costa meridionale degli Stati Uniti, che dovrebbe essere raggiunta tra stasera e domani

Uragano Dorian : un Bimbo di 8 anni la prima vittima - “impatto catastrofico” alle Bahamas : L’Uragano Dorian ha provocato la prima vittima: si tratta di un bambino di 8 anni annegato alle Bahamas. La stampa locale, che cita la nonna, Ingrid McIntosh, riferisce che sarebbe stata la figlia a trovare il corpo del bambino sommerso dall’acqua, mentre risulta dispersa la sorella. “Tutto quello che posso dire – ha raccontato all’Eyewitness News – è che mia figlia mi ha chiamato da Abaco e mi ha detto che ...

Un Bimbo di 12 anni in accordo con genitori chiede e ottiene il permesso dai genitori di diventare una bambina - choc fra i compagni di classe : Una situazione incredibile quella nella quale si trova un bambino di soli 12 anni che ha chiesto quasi per gioco ai suoi genitori di diventare una bambina e ha ottenuto il permesso di farlo. Il bimbo che ha cambiato sesso si è presentato a scuola, nel sud della Gran Bretagna, anche con un nome diverso, ovviamente da bambina, suscitando l’ilarità e gli sfottò di tutti i suoi compagni di scuola. Gli insegnanti, per cercare di calmare la ...

Teramo - Bimbo di cinque anni annega nella piscina di un hotel a Silvi Marina : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, intorno alle ore 17:00, presso l'Abruzzo Marina hotel, una struttura alberghiera che si trova in via Garibaldi a Silvi Marina, località turistica della provincia di Teramo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un bambino di soli cinque anni è annegato nella piscina dello stesso hotel mentre stava facendo il bagno insieme ad alcuni amichetti. Il dramma si è verificato sotto ...

Bimbo di 7 anni muore in un incidente. Elisoccorso rifiuta di decollare : Rosa Scognamiglio A Nurri, un Bimbo di sette anni è morto in un incidente d'auto. Viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme al nonno. Il sindaco della piccola cittadina cagliaritana denuncia l'assenza di un Elisoccorso disponibile: "Assurdo" Un Bimbo di 7 anni è morto in un incidente stradale a Nurri, in Sardegna. Alla guida dell'auto c'era suo nonno. Si chiamava Davide Agus ed aveva solo 7 anni. È questo il nome della giovanissima ...

Volterra - Bimbo di 3 anni rischia di annegare in piscina : è in gravi condizioni : Il piccolo stava facendo il bagno nella piscina di un agriturismo di Saline di Volterra. L'allarme è stato lanciato immediatamente dalla famiglia. Il bimbo è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze.Continua a leggere

