27enne subito dopo il parto invecchia precocemente tanto avere l’aspetto di una donna

Fonte : baritalianews

(Di martedì 3 settembre 2019) Unadi 27 anni che si chiama Hu Jubhua, per cause ancora sconosciute,il suo primoha assunto le sembianze di unaanziana. Lacinese harito più di 7 anni fa ma da allora i medici non sono riusciti a comprendere cosa le fosse successo e come poterla aiutare. Laè caduta in depressione e ha tentato più volte il suicidio. Un chirurgo estetico recentemente si è offerto di sottoporla a un’operazione di chirurgia. Il chirurgo si è interessato al caso di Hu Jubhua studiando il suo caso e promettendole di farle sparire tutte le rughe apparse sul suo viso, l’intervento sarà gratuito, visto lo stato di povertà in cui vive la povera. Laha detto a una tv cinese che ha preso a cuore il suo caso che non ha particolari pretese e che l’unica cosa che vorrebbe è quella diun aspetto almeno di quarantenne, sicuramente ...