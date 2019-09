Solasta | Crown of the Magister si presenta in un video gameplay trailer

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Realizzato da fan dei giochi di ruolo su carta e penna,of thearriva sul mercato per portare l'esperienza del gioco da tavolo anche su PC. Il gioco, in arrivo su PC via Steam, sicon unnel quale possiamo apprezzare qualche sequenza di gioco, tra una cutscene e un dialogo e l'altro. Il sistema di combattimento basato su turni sembra interessante, così come i dungeon che saremo chiamati a setacciare.Ilprenderemo il controllo di 4 eroi, ognuno con abilità uniche che si completano a vicenda tra di loro. La creazione del personaggio avviene proprio come nei giochi di ruolo su carta e penna, per cui sceglieremo razza, classe, personalità e quant'altro, tirando i dadi per determinare le statistiche.Leggi altro...