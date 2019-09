Per il director di Last of Us | Part II | Gears 5 è magnifico

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Nella giornata di ieri ildiof Us 2 Neil Druckmann, ha pubblicato un Tweet per ringraziare il team di The Coalition della copia anticipata di5. Lo sviluppatore definisce il gioco bellissimo e questo è decisamente un buon segno.La nuova ed attesissima esclusiva Microsoft segue le vicende del Caporale Kait Diaz (un esterno entrato nella fila dei), anche se Marcus e la sua famiglia saranno presenti nel gioco, il tutto ruoterà attorno a Diaz ed alla sua squadra. Il compito del Caporale sarà quello di scoprire il passato oscuro della sua famiglia, gli sviluppatori hanno promesso una campagna bellissima ed intensa.Rod Fergusson (capo dello studio The Coalition) ha in passato lavorato sull'ottimo BioShock: Infinite, dove ha potuto affinare le sue abilità relative allo storytelling. Leggi altro...

