MacGyver | stagione 3 al via con un triplo appuntamento

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 2 settembre 2019) Torna, la versione nuovo millennio, con il volto di Lucas Till: la terzaal via su Rai4 alle 21,15 da giovedì 19 settembre.per il rebbot creato da Peter M. Lenkov nel 2016, dal soggetto di Lee David Zlotoff del 1985, che aveva negli anni Ottanta Richard Dean Anderson come star della serie. Nomi e cognomi misteriosi delle serie tv: daal Tenente Colombo fino a Mr. Big PENNY, THE BIG BANG THEORY. E' diventata la signora Hofstadter, ma qual è il cognome da nubile di Penny? I fan si aspettavano la rivelazione il giorno del matrimonio ma sono rimasti delusiMR. BEAN. Al signore pasticcione protagonista della serie non è mai stato dato alcun nome. Nei film invece prima viene indicato come vero nome 'Mr.' sul passaporto e poi ne 'Le vacanze di Mr. Bean' viene indicato come Rowan, il vero nome ...

