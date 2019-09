Migranti - la Eleonore forza il divieto di ingresso ed entra nel porto di Pozzallo : nave sequestrata dalla Gdf : Ha 104 persone a bordo. Ue: lavoriamo già ai ricollocamenti. A Pozzallo è arrivata anche la nave Cassiopea con altre 29 Migranti

Eleonore in porto : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – La nave ‘Eleonore’ della ong Lifelie sta entrando in porto a Pozzallo (Ragusa) scortata dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. A bordo ci sono 104 migranti. La nave è sotto sequestro amministrativo. Decine di uomini delle forze dell’ordine sono in attesa dell’attracco dell’imbarcazione. Le operazioni di sbarco dovrebbero iniziare almeno tra ...

