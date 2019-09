AverMedia Live Gamer MINI - GC311 - recensione

Fonte : eurogamer

(Di domenica 1 settembre 2019) A cura di Matteo SorgiacomoDopo aver provato e recensito le due top di gamma di casaovvero la GC573 e la GC553. Stavolta abbiamo avuto modo di testare la sorellina più piccola, precisamente la. L'azienda taiwanese con questo prodotto punta decisamente al mondo console visto che si tratta di un prodotto in grado di acquisire a 1080p@60 senza nessuna difficoltà rendendo così questa scheda un'ottima alternativa alla concorrenza più blasonata, ovvero Elgato.L'installazione della, classico dispositivo esterno come la sorella maggiore GC573 è plug and play: basta attaccare il cavo USB fornito in dotazione e siete pronti a registrare su qualsiasi dispositivo Windows, console fisse o portatili evitando noie con la compatibilità dei driver o con la scheda madre. Da sottolineare la grande versatilità: con la, oltre a fare streaming...