Sessualità | la malinconia post orgasmo che colpisce anche gli uomini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) Fino ad ora la sessuologia clinica si è occupata soprattutto delle patologie più comuni che riguardano prevalentemente le prime tre fasi della risa sessuale: desiderio, eccitazione e. Infatti, è possibile rilevare un numero maggiore di casi patologici collocati tra queste prime tre fasi. Probabilmente tale casistica ha in parte contribuito a mettere in secondo piano l’interesse per la fase di risoluzione che si colloca dopo l’. Una delle patologie che caratterizza questo momento di “recupero”orgasmico è proprio la disforiacoitale (Pcd). La Pcd è un fenomeno caratterizzato dall’insorgenza di sentimenti malinconici, di tristezza o irritabilità improvvisa, a seguito della sperimentazione di un. L’ansia, il pianto, i sentimenti depressivi o l’aggressività sono alcuni dei sintomi riconducibili ad esso; chi ne soffre può sperimentare il protrarsi ...

