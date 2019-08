Muore mentre fa spesa | ma il supermercato non chiude

Silvi Marina - malore mentre gioca in piscina : Tommaso Muore a 5 anni - ipotesi congestione : Tommaso Galizzi, di San Giovanni Bianco, è morto a soli 5 anni annegato nella piscina di un albergo di Silvi Marina, in provincia di Teramo, dove era in vacanza con i genitori e il fratello di 8 anni. Il piccolo stava giocando con dei coetanei quando ha cominciato ad annaspare. Inutili i tentativi di soccorso: durante il massaggio cardiaco pare abbia vomitato il pranzo consumato 3 ore prima. Avanza l'ipotesi congestione mentre si attendono i ...

Italiano Muore durante un’immersione mentre è in vacanza in Grecia : “Aveva la maschera disintegrata” : Stava facendo un’immersione nelle acque cristalline di Corfù, l’isola greca dove si trovava in vacanza con gli amici, quando per cause ancora da accertare è morto. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato che galleggiava in acqua a Erikoùsa, Kerkira, otto miglia a nord ovest da Corfù. La vittima è Marco Sablone, 32 anni, abruzzese. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte: l’ipotesi è ...

Muore investita mentre è in bici : indagati per omicidio colposo 46 medici : La Procura di Pisa ha iscritto nel registro degli indagati i 46 medici che dall'inizio di luglio al 14 agosto hanno curato Gabriella Del Magro Franchi, la donna di 72 anni investita da un automobilista all'inizio di luglio e morta poco più di un mese dopo all'ospedale di Pisa.Continua a leggere

Investe mentre tenta di battere il proprio record con una Jet-Car - la celebre Jessi Combs Muore all’età di 36 anni : La donna più veloce del mondo su quattro ruote ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nell’Alvord Desert in Oregon Non ce l’ha fatta Jessi Combs, la donna più veloce del mondo su quattro ruote ha perso la vita mentre tentava di battere il suo stesso record, sfidando la velocità nell’Alvord Desert in Oregon. La pilota 36enne ha perso il controllo della sua Jet-Car, non sopravvivendo alle conseguenze ...

Calpesta un filo scoperto mentre cammina in spiaggia. Melina Muore a 17 anni : È una storia molto triste quella che stanno battendo in queste ore diverse agenzie internazionali. Una storia che vede protagonista di una ragazza argentina di appena diciassette anni, morta proprio l’ultimo giorno della sua vacanza. Era partita insieme alla sua famiglia, la destinazione era quella dei sogni: Punta Cana, nota località turistica e balneare della Repubblica Domenicana. Insieme a lei, per quella che doveva essere la vacanza più ...

Pastore 49enne Muore in solitudine mentre accudisce il suo gregge : I suoi pastori maremmani a giragli attorno, quasi a proteggerlo, intorno le maestose rocce delle Lance dell’Uja di Ciamarella, sopra il cielo della val d’Ala. Così il soccorso alpino ha ritrovato il cadavere di Mihail Fotache, il Pastore romeno di 49 anni che da sabato risultava disperso nella zona del Pian della Mussa, nel torinese. Mihail come ogni mattina era partito da rifugio Ciriè, a 1800 metri, per raggiungere quasi quota 3000metri. ...

Calpesta un filo scoperto mentre cammina in spiaggia a piedi nudi : Melina Caputa Muore a 17 anni : La tragedia a Punta Cana, località turistica della Repubblica Dominicana. Melina Caputa era lì in vacanza coi nonni e i suoi fratelli. Sarebbe morta per insufficienza cardio-respiratoria. Ora si indaga per capire i motivi del dramma. Una ragazza argentina di 17 anni è morta l'ultimo giorno della sua vacanza in famiglia a Punta Cana dopo aver Calpestato un "filo scoperto" mentre camminava a piedi nudi sulla spiaggia. Melina Caputa si trovava ...

Apicoltore emiliano Muore in Africa : assalito da uno sciame d’api mentre insegnava l’apicultura agli africani : insegnava agli agricoltori Africani il mestiere di Apicoltore ma e’ stato assalito da uno sciame d’api e uno choc anafilattico gli e’ stato fatale: e’ morto cosi’ in Ghana un Apicoltore reggiano, Francesco Ruini, 66 anni, socio Cia e tra i fondatori di Conapi. Ruini si trovava in Africa come cooperatore. L’incidente e’ accaduto ieri. Inutili i soccorsi. L’uomo era in missione in Africa da ...

Scarica elettrica mentre fa la doccia - Muore folgorata una donna : muore mentre fa la doccia, uccisa da una Scarica elettrica. Così è morta Giuseppa Saputo a Balestrate in provincia di Palermo, folgorata mentre farceva la doccia. È l’incubo di tutti. Un impianto elettrico obsoleto? Oppure del tutto fuori norma? Una manomissione o ancora il mancato funzionamento di una parte del sistema? Interrogativi ai quali si potrà dare una risposta solo dopo gli accertamenti tecnici che saranno predisposti dalla ...

Cina. Muore folgorato a 13 anni mentre gioca con il cellulare : lo stava caricando al ristorante : Il dramma è avvenuto in un fast food di Nanchang, capitale della provincia cinese del Jiangxi. La giovane vittima stava caricando il telefono cellulare con un cavo generico, ha spiegato la sorella. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte delle autorità locali.

Oristano - con la bici giù dalla scogliera mentre percorre sentiero : Matteo Muore a 13 anni : Matteo Demelas, residente a Samugheo, è morto nelle scorse ore nel Reparto di rianimazione dell'Ospedale Brotzu di Cagliari dove era ricoverato da quella tragica giornata del 16 agosto scorso. Era caduto giù dalla scogliera sul litorale di S'Arena Scoada, nella marina di San Vero Milis, mentre percorreva in bici un sentiero interdetto.Continua a leggere

Avvolto dalle fiamme mentre prepara il limoncello : Guido Muore a 27 anni : Il giovane grafico e web designer dell'azienda Svapoweb è deceduto in ospedale in seguito alle ustioni riportate dopo un incidente domestico. Orrore a Benevento nel rione Libertà. Un giovane di 27 anni è stato Avvolto dalle fiamme mentre stava preparando il limoncello, famoso liquore campano, in casa propria. La notizia è stata riportata da Il Mattino. L’episodio sarebbe avvenuto a causa del contatto tra l’alcol necessario ...