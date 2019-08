US Open – Ostapenko e Bertens senza sbavature | Riske e Pavlyuchenkova sconfitte in due set

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) Jelenasupera Alison, Kikisi impone su Pavlyuchenko: entrambe le tenniste avanti in due set Nella tarda notte italiana arrivano due vittorie importanti nei main draw femminile degli US. Jelena, scivolata nelle ultime settimane in 77ª posizione, ha la meglio all’americana Alison(36 WTA) con il punteggio di 6-4 / 6-3. Kikisupera invece Anastasiain due set: la numero 7 al mondo si impone con il punteggio di 5-7 / 4-6. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo USin due set SPORTFAIR.