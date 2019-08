Silvia Romano portata in Somalia dopo il sequestro in Kenya

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019)potrebbe trovarsi in. Secondo le indagini della procura di Roma, la cooperante rapita inil 20 novembre dello scorso anno, avrebbe potuto essere stata trasferita in un altro Paese.Sono emersi, infatti, alcuni indizi che fanno pensare che la ragazza sia stata trasferita in, subitoil rapimento. In particolare, gli inquirenti avrebbero individuato una serie di contatti telefonici, risalenti ai giorni prima eil, tra i rapitori die alcuni somali. Inoltre, quando il gruppo fuggì,aver rapito la cooperante italiana in un centro commerciale di Chacama, si diresse verso il confine con la.***Secondo le ipotesi avanzate dagli investigatori, sembra che si sia trattato di unsu commissione, dati anche le armi e i mezzi usati per il rapimento: un contingente di 8 uomini, un numero ritenuto ...

