M5s e Pd fanno i conti con Maduro

Governo Pd-M5s - Santanchè a Fiano : 'Italiani vi fanno un mazzo così - vi mandano a casa' : Tempo di riflessione per la politica italiana. Pochi giorni e si saprà se davvero Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico avranno trovato un'intesa per la formazione di una nuova maggioranza parlamentare, la nomina di un nuovo premier da suggerire a Mattarella e, soprattutto, la convergenza di idee programmatiche. Daniela Santanchè, ospite della trasmissione L'aria che tira-Estate su La 7, nell'ambito di un confronto con il piddino ...

Massimiliano Romeo (Lega) : "Se M5s e Renzi fanno un Governo - saliamo al 60%" : “Per noi non esistono altre maggioranze: un Governo che metta insieme Renzi e il M5S sarebbe clamoroso. Se Conte dovesse dimettersi si aprirebbero le consultazioni la parola passerebbe al Presidente della Repubblica”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama in un’intervista a Il Messaggero. In ogni caso la Lega non teme di finire all’opposizione comunque anche fosse, “se dovessi fare ...

Matteo Salvini - guerra a Renzi e Boschi : "Se fanno il governo Pd-M5s andiamo in piazza" : Il conto alla rovescia è partito. Tra poco meno di 48 ore in Parlamento si conoscerà il futuro del governo Conte. Da lì in avanti gli ingranaggi degli accordi veri o presunti si metterà in moto. Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare della crisi, ribadendo che «farò di tutto affinché il governo Pd-

"Se Pd e M5s fanno un accordo - in piazza a chiedere il voto" - annuncia Salvini : "Se fanno un accordo sulla spartizione del potere, io i numeri in Parlamento per fermarli non li ho... Questo va detto. Allora ci ritroveremo pacificamente nelle piazze italiane a chiedere il diritto di voto". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso dell'intervento-intervista di questa sera alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta. "Vado solo avanti, indietro non si torna. Quando c'è il rischio di rivederci Renzi al governo si va solo avanti e ...

Zingaretti : "Lega e M5s fanno pace in nome delle poltrone? Pd pronto al voto senza paura" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti interviene sulla crisi di governo spiegando che è un errore fare ipotesi di nuove maggioranze prima che l’esecutivo in carica sia formalmente decaduto. Cosa che non sapremo prima del 20 agosto, quando il premier Giuseppe Conte si presenterà in Senato per le sue comunicazioni all’aula. M5S: 'Di Maio premier per salvare il governo? È una fake ...

Reddito di cittadinanza - cosa succederà? Alla Lega i fondi fanno gola - M5s avverte : «Non si toccano» : ROMA Matteo Salvini, l?ha spiegato nel secondo vertice al Viminale, con le parti sociali martedì scorso: «Il Reddito di cittadinanza ha contribuito a far aumentare la mancanza di...

Tav - Lega : “M5s contrari? Possono dimettersi - nessuno li obbliga”. Replica : “Fanno i bulli coprendosi con i numeri di Pd e Berlusconi” : Contrari all’Alta velocità Torino-Lione? Allora “che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà?”. È il contenuto provocatorio di una nota congiunta diramata da Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, capigruppo della Lega a Camera e Senato, e diretta al Movimento 5 Stelle, che nella giornata di sabato 27 luglio ha annunciato di aver depositato una mozione con cui si chiede al Parlamento di bloccare ...

Governo : Marcucci - ‘aprano crisi se fanno sul serio - Pd mai con M5s’ (2) : (AdnKronos) – Presidente Marcucci, continuano voci su una possibile maggioranza alternativa M5S-Pd. Oggi D’Alema dice che dovreste cogliere il segnale di autonomia dei 5 Stelle sulla spaccatura nel voto Ue… “Se lo dice D’Alema allora andiamo bene. Ai 5 stelle succede spesso così. nessuno aveva capito che Di Maio sotto sotto apprezzava Angela Merkel! La strategia del M5S è orientata al principio di fare il ...

Governo : Marcucci - ‘aprano crisi se fanno sul serio - Pd mai con M5s’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – La premessa per il presidente del senatori Pd, Andrea Marcucci, è chiedersi “se fanno sul serio”. Perchè anche in una delle giornate più tese nei rapporti tra Lega e M5S dall’inizio della legislatura, il dubbio che le cose non stiano davvero precipitando c’è. “Se questa volta fanno sul serio, abbiano la dignità di aprire la crisi in Parlamento”, dice ...