Lo Stromboli fa paura | la Protezione Civilie aumenta l’allerta | “la popolazione sarà

Lo Stromboli fa paura - 3 esplosioni in 2 giorni e si temono possibili tsunami : il 28 agosto è stato registrato un maremoto - i dati del mareogramma [FOTO] : Fa paura adesso il Vulcano Stromboli , “Iddu” lo chiamano, come uno di famiglia, che in queste ore sta facendo parecchio parlare di sé. Quattro esplosioni negli ultimi due mesi, le ultime tre verificatesi tra il 28 e il 29 agosto . Non solo: il 28 agosto è avvenuto anche un piccolo tsunami , un maremoto registrato “in modo chiaro dalla stazione della RMN (Rete Mareografica Nazionale – https://www.mareografico.it/) di ...

Notte di paura a Stromboli - due nuove esplosioni : l’attività del vulcano è medio alta - coltre di cenere sull’isola e turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Notte di paura a Stromboli , dove ieri poco prima delle 23:00 si sono verificate due nuove esplosioni , dopo quella del 28 agosto che ha fatto impaurire molti turisti . Secondo alcune testimonianze l’attività parossistica sarebbe di intensità leggermente inferiore a quella di ieri. Sull’isola si sono depositati una fitta coltre di cenere , sabbia e altro materiale lavico. In questo momento a Stromboli ci sono circa 3 mila turisti ; meno ...

Stromboli - nuova fortissima esplosione e tanta paura : pioggia di cenere e materiali sono ricaduti fino alla costa : Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli . Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato ...

Stromboli - è un’altra Domenica di paura : incendio fuori controllo innescato dai lapilli incandescenti del vulcano [FOTO] : E’ una Domenica di paura a Stromboli, stavolta non per l’eruzione del vulcano ma per il divampare di un incendio che è stato scatenato dai lapilli infuocati del vulcano e che insiste fuori controllo da Venerdì, in località Punta Lena. Le fiamme, inizialmente contenute, ieri si sono estese a tutto il costone (dall’alto in basso), nonostante i lanci d’acqua dei Canadair avvenuti durante le ore diurne. La zona e’ ...