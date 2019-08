Icardi ultimo atto | fa causa e chiede 1 | 5 milioni

Gazzetta : il Napoli concede un altro giorno a Icardi - l’ultimo : Come anticipato ieri sera da Sky il Napoli ha deciso di aspettare ancora un giorno Mauro Icardi che però come ha confermato oggi la Gazzetta dello Sport non sembra aver cambiato idea sul suo futuro e resta saldamente ancora all’Inter, nonostante l’ultimo colloquio con Zhang. Il Napoli ha fatto la sua offerta ed ha atteso oltre ogni dubbio l’argentino che non da cenni di cedimento “Ieri le persone più vicine hanno ...

Icardi alla cena di Lautaro : “Ultimo giorno da interista? Si!” : Icardi alla cena di Lautaro, l’attaccante argentino risponde alla domanda dei colleghi su un possibile ultimo giorno da interista Icardi alla cena di Lautaro, l’attaccante argentino risponde alla domanda dei colleghi su un possibile ultimo giorno da interista. Una cena a tinte nerazzurre, per festeggiare i 22 anni di Lautaro Martinez: l’Inter quasi al completo alla festa del Toro, tra i presenti anche l’amico Mauro Icardi. ...

L'ultimo sfregio a Icardi : l'Inter gli requisisce il 9 - il numero va a Lukaku : Romelu Lukaku è finalmente arrivato alla corte di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter ha il suo nuovo numero 9. Un centravanti potente e affidabile che sostituirà Mauro Icardi, ex capitano e punta titolare dei nerazzurri, finito fuori dal progetto dopo una lunga diatriba con la società e ora sul

Inter - l’ultimo schiaffo ad Icardi : la maglia n°9 va a Lukaku - per Maurito non c’è più posto : L’Inter priva Mauro Icardi della sua maglia: la numero 9 va a Romelu Lukaku, ultimo segnale che per l’argentino non c’è più posto L’arrivo di Romelu Lukaku, dopo giorni di estenuante trattativa, rotture e rilanci con il Manchester United e la Juventus che ha provato ad inserirsi, ha fatto felici tutti: Antonio Conte ha il bomber che voleva, la società ha piazzato il colpo da 90, i tifosi sognano grandi traguardi ...

Calciomercato Napoli - l’entourage di Icardi : “Ultimo contatto 3 settimane fa - ora siamo fermi” : Calciomercato Napoli, Icardi è un’ipotesi reale: o almeno lo era, la situazione Calciomercato Napoli Icardi| Napoli-Icardi, qualcosa di vero c’è. Gli azzurri stanno seriamente pensando a Mauro Icardi, o quantomeno ci hanno pensato. A confermarlo è parte dell’entourage del centravanti argentino che ha parlato della questione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendosi in maniera chiara e concisa: “Col Napoli ...