Basket | Mondiali 2019 | la guida tv e streaming completa Come vedere tutte le partite | il

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Siamo alla vigilia dell’appuntamento con idi, atteso per cinque anni invece dei tradizionali quattro. 32 squadre sono pronte a darsi battaglia in Cina, partendo dal match inaugurale (Angola-Serbia, che per ironia della sorte è anche del girone dell’Italia) fino alla finale del 15 settembre a Pechino. In mezzo, una dose di 8al giorno fino al 9 settembre. L’Italia torna in scena dopo 13 anni, dopo aver passato le rinnovate qualificazioni che tante polemiche hanno provocato per molteplici ragioni. Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Gigi Datome guideranno una squadra che, priva di Nicolò Melli per infortunio, cercherà di agguantare la seconda fase e, di lì, tentare una sorpresa per fare propri i quarti di finale. Idimaschilesi terranno dal 31 agosto al 15 settembrein otto impianti della Cina, dislocati tra ...

