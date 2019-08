3 giochi di ruolo in cui cimentarsi online

Fonte : wired

(Di venerdì 30 agosto 2019) Dall’avvento di internet e dei primi forumdibasati sulla narrazione sono stati tra i primi a sfruttare il web come strumento utile per riunire giocatori distanti tra loro, adoperando strumenti come le chat o i forum per creare delle community dove vivere le proprie avventure in compagnia di altri utenti che condividevano la stessa passione. Questa tipologia didisfrutta la narrazione scritta () o orale (dal vivo) per narrare le avventure in chi i giocatori sono immersi. E in rete sono fioriti forum e chat con trame a cui i master possono riferirsi per le trame delle loro missioni. Negli Stati Uniti, patria del gioco dipiù famoso al mondo (Dungeons & Dragons), questa tipologia di format su internet è scarsamente praticata per via di forum troppo elementari, incompiuti o mal gestiti. Al contrario in Italia è molto più radicata ...

