Si tuffa dalla cascata di Malbacco ma batte la schiena dopo volo di 10 metri | grave una

L’Aspromonte ‘si tuffa ’ nel mare della Costa Viola : l’11 agosto un’escursione dalla montagna alla spiaggia : Domenica 11 agosto , in Calabria, si terrà un’escursione di circa 19km che collegherà il cuore del Parco Nazionale del L’Aspromonte con la sabbia della spiaggia della Costa Viola . “Aspromonte, un Parco in mezzo al mare ”, riporta una nota dell’Ente parco, sarà un momento di partecipazione ed aggregazione denso di significati storici e sociali. Per anni si è discusso sul potenziale valore turistico ed economico della ...

Lecce - si tuffa dalla Grotta della Poesia : 45enne finisce in ospedale - non è grave : Nuova tragedia sfiorata questa mattina alla Grotta della Poesia, una incantevole località della provincia di Lecce, situata a Roca, marina di Melendugno. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare Il Quotidiano di Puglia sulle sue pagine online, pare che un 45enne, F.R. le sue iniziali, si sia tuffato da un punto della scogliera. Purtroppo qualcosa non è andata per il verso giusto e il tuffo nelle acque cristalline della Grotta è ...