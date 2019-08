Repubblica Dominicana | cammina a piedi nudi sulla spiaggia e muore folgorata

Donna muore durante vacanza nella Repubblica Dominicana - il marito denuncia : “Dalla salma che mi hanno spedito mancano molti organi” : Una Donna è morta per cause mai chiarite mentre era in vacanza nella Repubblica Dominicana, un viaggio organizzato proprio per festeggiare il suo 54esimo compleanno, e, quando la sua salma è stata spedita a casa, nel Regno Unito, il marito ha scoperto che dopo l’autopsia dal corpo della moglie erano sparite molte parti del corpo. A denunciarlo è stato lo stesso Peter Crouch, marito della Donna, che ha denunciato la vicenda ai tribunali ...