MotoGp – Test Misano | le Yamaha davanti a tutti | i TEMPI della sessione mattutina

(Di giovedì 29 agosto 2019) Quartararoal terminedeidi: Marquez cade, ma senza gravi conseguenze I pilotisono tornati in pista: a pochi giorni dallo spettacolo di Silverstone i campioni delle due ruote si ritrovano in sella alle loro moto per due importanti giornate di. Terminata la, sono lea dominare in classifica, con Quartararo ,col crono di 1.33.539,a Valentino Rossi. Terzo tempo per Michele Pirro, seguito da Vinales e Marquez, protagonista di una caduta non preoccupante nel mattino.L'articolo, le: iSPORTFAIR.

