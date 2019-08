Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Laè una delle perle del nostro paese, si sa, ma adesso viene apprezzataoltre oceano. Dopostata inserita nella lista dei 52 posti da visitare, il giornalista del New York Times Sebastian Modak racconta il suo viaggio tra i sapori e i paesaggi della regione. La prima tappa è Bari dove il giornalista, nonostante la stzza, si adatta bene ai ritmi lenti e alla calura. Da lì si dirige verso Lecce, descritta come “un capolavoro del Barocco, fatta di calcare color crema” e poi Martina Franca, “costruita su una collina che guarda i vigneti e gli alberi di ulivo”. Modak racconta di essersi affidato alle raccomandazioni dei camerieri e dirimasto estasiato dalla bontà dei piatti: le orecchiette con le rape, fave e cicoria, e il capocollo sono stati i piatti preferiti. Il giornalista dichiara ...

HuffPostItalia : 'È troppo complessa per essere ridotta ad uno slogan'. La Puglia strega anche il New York Times - sonperplessa : @SteffPy L'informazione scientifica è inaccessibile ai più perché troppo complessa, Se poi tocchiamo argomenti qual… - MoliRagno_ : @Torrenapoli1 Torre ma non ti sembra una manovra troppo complessa per attuarsi in appena 6 gg? -