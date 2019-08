Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2019)è un modello ed è noto per essere stato uno dei single di Temptation Island 2019. Il giovane si è avvicinato subito a Jessica Battistello, che si trovava a vivere l’esperienza nel reality delle tentazioni insieme al fidanzato Andrea Filomena, e hanno avuto una frequentazione anche dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia. Al magazine diaveva parlato di questa situazione con Jessica: “Durante quelle settimane ho subito provato una grande attrazione fisica nei suoi confronti, ma soprattutto ho avvertito una grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, perché credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo”.”Non nego che Jessica in questa avventura sia stata ...

Noovyis : (Alessandro Zarino: età, altezza e peso del tronista di Uomini e Donne) Playhitmusic - - heiitsanna : RT @Iperborea_: Alessandro Zarino e Giulio Raselli nuovi tronisti. #uominiedonne - Dianas891 : RT @Iperborea_: Alessandro Zarino e Giulio Raselli nuovi tronisti. #uominiedonne -