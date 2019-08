Uragani: Dorian cat. 1; 3 in Florida

La tempesta tropicaleè diventata uragano di categoria 1 mentre viaggia verso Porto Rico e Isole Vergini. Per i metereologi nel fine settimana potrebbe arrivare income categoria 3. Attualmenteè sostenuto da venti che superano i 120 km/h. Trump ha dichiarato lo stato di emergenza per l'isola territorio Usa e twitta: "Monitoriamo da vicino la tempesta tropicalementre viaggia, come al solito, verso Porto Rico".E loda il lavoro della Fema, equivalente Usa della protezione civile.(Di mercoledì 28 agosto 2019)