Traffico Roma del 28-08-2019 ore 13 | 30

(Di mercoledì 28 agosto 2019) SU VIA DELLA PISANA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO, SEGNALIAMO CODE DAL RACCORDO ANULARE VERSO VIA DI BRAVA E DA VIA DEL PONTE PISANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE LAVORI IN CORSO ANCHE IN VIA DI TOR DI QUINTO: CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO E DA PONTE MILVIO VERSO VIA FLAMINIA AL DELLA VITTORIARALLENTATO PER INCIDENTE IN VIALE MAZZINI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIOREGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI ———————– AUTORE: IVAN VALENTE In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 28-08-ore 13:30 proviene daDailyNews.

