Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ladi Roma ha datoall’Avvocatura dello, che agiva per conto del ministero delle Infrastrutture, contro il costruttore marchigiano. La sentenza del 26 luglio scorso, fa sapere il Mit, consente di recuperare al bilancio dellocirca 800in precedenza pignorati dall’imprenditore in forza di lodi arbitrali che ora vengono riconosciuti come nulli. Si chiude così una vicenda annosa iniziata addirittura nel 1964, quando l’ra ministero dei Lavori pubblici affidò senza gara la ricostruzione di Ancona alla Adriatica Costruzioni di. Ventotto anni dopo, a lavori non ancora finiti, le concessioni furono annullate e il governo stabilì che avrebbe pagato solo le opere concluse.chiese un indennizzo e partirono i ricorsi. Nel dicembre 2015 la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Avvocatura cancellato l’indennizzo ...

fattoquotidiano : Lodo Longarini, la Corte d’appello dà ragione allo Stato: sbloccati 800 milioni del ministero dei Trasporti pignora… - speranza58 : RT @fattoquotidiano: Lodo Longarini, la Corte d’appello dà ragione allo Stato: sbloccati 800 milioni del ministero dei Trasporti pignorati… - UrraciR : RT @TutteLeNotizie: Lodo Longarini, la Corte d’appello dà ragione allo Stato: sbloccati 800 milioni del… -