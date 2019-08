Concorsi Arpa e Ripam Inail-Inl-Mlps | invio cv a settembre-ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L'-Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente e la Commissione per l'attuazione del Progettohanno promulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di 1519 posti con il ruolo di collaboratore tecnico professionale e di personale non dirigenziale, da dislocare presso le sedi di lavoro sparse sul territorio nazionale. Bandi di concorso aL'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente-della Basilicata ha bandito cinquepubblici, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato full time di 5 posizioni con il compito di collaboratori tecnici professionali di categoria D, da accogliere nell'area lavorativa di Potenza. I concorrenti per aderire ai suddetti bandi devono possedere i corrispondenti titoli di studio e requisiti: Per ingegnere da collocare all'ufficio grandi rischi industriale...

