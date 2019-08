Brexit, premier:"Sospendere Parlamento"

Ilbritannico ha chiesto alla regina dii lavori deldal 9 settembre al 14 ottobre, quando è attesto il discorso di Elisabetta sulle politiche del nuovo governo Il provvedimento neutralizza gli oppositori al No Deal, che avrebbero poco tempo per cercare di fermare con una legge l'uscita dall'Ue senza accordo prevista per il 31 ottobre. La decisione spaventa i mercati e la sterlina è già in picchiata. Durissime le reazioni delle opposizioni che parlano di una scelta "oltraggiosa e anti-democratica"(Di mercoledì 28 agosto 2019)