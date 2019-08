Traffico Roma del 27-08-2019 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2019) SU VIALE DI TOR DI QUINTO SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI: CODE DA PONTE MILVIO VERSO LA FLAMINIA E DA VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE STADIO OLIMPICO SULLA VIA SALRIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE IN ZONA SAN PIETRO CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA D’ACCESSO AL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE DA PIAZZA DELLA ROVERE IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII A MONTEVERDE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA VITELLIA ALTEZZA DI VIA DI DONNA OLIMPIA ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA ROSOLINO PILO TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO 800 18 34 34 ———————– AUTORE: IVAN VALENTE In ...

