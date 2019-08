Pro Evolution Soccer | i capitoli per la prossima generazione videoludica avranno un nuovo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 27 agosto 2019) I prossimi Proche usciranno per PS5 e Xbox Scarlett non gireranno con lo stesso motore grafico che possiamo vedere all'opera su eFootball PES 20.Come possiamo vedere infatti, la compagnia ha dato conferma della volontà di cambiare motore grafico in occasione dell'arrivo della nuova. In particolare, non avremo più a che fare con l'attuale engine grafico FOX, bensì un motore grafico diverso, per il momento non meglio noto."L'aggiornamento di queste tecnologie è un passaggio molto rischioso, e richiede un'attenta valutazione di tutti i rischi prima di essere effettuato. Per il futuro abbiamo in programma di cambiare il nostro motore grafico di riferimento".Leggi altro...

