Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 | blocco degli oggetti

Fonte : surface-phone

(Di martedì 27 agosto 2019) Durante la giornata di oggi, la UWP disi èta per10 implementando il. Novità in questa versione: con questa nuova impostazione è più facile allineare i contenuti mentre si spostano. Schermata di condivisione: il pannello per la condivisione delle lavagne riempe tutto il lato destro dello schermo. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione diè numerata 19.10811.4057.0 ed è disponibile al download presso ilStore. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Gratis,Store) →

christian_kubat : RT @WindowsBlogIta: #MicrosoftWhiteboard per #Windows migliora la condivisione e lo snapping degli oggetti - WindowsBlogIta : #MicrosoftWhiteboard per #Windows migliora la condivisione e lo snapping degli oggetti - filippo_mol : #MicrosoftWhiteboard per #Windows migliora la condivisione e lo snapping degli oggetti -