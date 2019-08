LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 5-4 US Open 2019 in DIRETTA | l’azzurro ottiene il controbreak e

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Sbracciata di rovescio pazzesca di: non ci arriva. 15-0 COME MARTELLA! Che solidità da fondocampo nonostante le risposte di. 5-5mette a segno con il diritto ed equilibrio nel set. 40-0 Diritto e contropiede per lo svizzero. 30-0 Diritto banale sbagliato dadopo la risposta docile di. 5-4 Altro game a zero per, oradorrà guardarsi le spalle. 40-0 Non trova più le misure del campo: ne deve approfittare. 15-0 Ace per, il secondo. 4-4 Si salva con il servizio lo svizzero che non vuole perdere il set. 40-40 Risposta sui piedi diimmobile ed impotente contro la freschezza dell’azzurro. 40-30 CHE ROVESCIO DI! Scambio durissimo e rovescio vincente: match in crescendo. 40-15 Ottimo diritto in diagonale per...

