L’ira dei dem | “No all’ultimatum | si trovi accordo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Proteste e lamentele dalle file del Pd contro la decisione del M5S di sospendere, per ora, . Dai pentastellati è arrivato l’ultimatum a chiarire la posizione dei dem sulla premiership di Giuseppe Conte, prima di continuare la discussione sul programma. “Ma quale veto su Conte? La realtà è che non c’è nessun veto, visto che ieri c’è stato un incontro tra il segretario Zingaretti e Conte..”, non ci sta il capogruppo alla Camera Graziano Delrio, che bolla le dichiarazioni di Di Maio come ‘scuse’.“Noi puntiamo a una cosa seria e concreta, non siamo stati certo noi a interrompere il dialogo, ma Di Maio. L’incontro è stato annullato da loro, non certo da noi – chiarisce Delrio – Speriamo che qualcuno prenda in mano la situazione”. Per il senatore “non è naufragato nulla, è ...

LegaSalvini : ++ L’ira dei militanti grillini sui social “Una vergogna, col Pd siamo morti” - La rivolta degli elettori che non… - LegaSalvini : L’IRA DEI MILITANTI GRILLINI SUI SOCIAL “UNA VERGOGNA, COL PD SIAMO MORTI” - LaStampa : La rivolta degli elettori che non condividono le scelte dei vertici e ora chiedono il voto sulla piattaforma Rousse… -