La moglie dell' ex calciatore Caniggia afferma | ' Sta con una prostituta | è sempre drogato'

“Una prostituta lo droga tutto il giorno” - dichiarazioni shock della moglie di Caniggia! L’ex Atalanta : “fatti curare” : Caniggia accusato dalla moglie di drogarsi insieme alla nuova compagna: l’ex stella dell’Atalanta le risponde con un duro comunicato Nei giorni scorsi, Mariana Nanis, moglie di Claudio Caniggia, ha attaccato l’ex calciatore argentino con parole di fuoco alla trasmissione TV Confrontados: “io non sono separata da mio marito, non mi sono divorziata né niente. Mio marito sta con una prostituta, una tossica che lo tiene ...

Ministro della giustizia ha una storia con la moglie del Re - una bellissima 22 enne - rimosso dall’incarico e estradato : Una storia incredibile quella avvenuta qualche anno fa in un piccolo stato dell’Africa meridionale, lo Swaziland. Un Ministro del governo è stato immediatamente rimosso dall’incarico perché scoperto dalle guardie reali in compagnia di una delle quattordici mogli del re, Mswati III. Il Ministro che si chiama Ndumiso Mamba era in atteggiamenti ritenuti poco consoni con una delle mogli del re, una ragazza di 22 anni ex reginetta di ...

Caniggia - la moglie : «Sta con una prostituta ed è drogato tutto il giorno». La dura replica dell’ex calciatore : Claudio Caniggia e la moglie Mariana Nannis ai ferri corti. Dopo 31 anni di matrimonio, l’ex attaccante di Verona, Roma e Atalanta, vive un momento di forte crisi con la moglie e madre di due dei suoi tre figli. I due coniugi, negli ultimi tempi, si sono lanciati dure accuse reciproche. In un programma tv argentino, Confrontados, Mariana Nannis aveva parlato malissimo del marito Claudio Caniggia, a causa di un presunto tradimento consumato ...

Fine dell’amore fra Sam Claflin e sua moglie Laura dopo sei anni di matrimonio : dopo sei anni di amore è finita, senza troppi drammi, la storia d'amore fra l'attore Sam Claflin e Laura Haddock, l'annuncio su instagram. Questa è l’estate delle separazioni vip. dopo quella eclatante di Liam Hemsworth e Miley Cyrus, si aggiunge quella di Sam Claflin e Laura Haddock. I due dopo sei anni di amore, lo scorso lunedì, hanno annunciato la loro separazione ufficiale.\\ Da sempre schivi e lontani dal flash dei fotografi, ...

“I guerrieri si riconoscono da lontano". La dedica della moglie di Mihajlovic per il ritorno in panchina : “I guerrieri si riconoscono da lontano. My love”. Così Arianna Rapaccioni Mihajlovic ha commentato il ritorno in campo del marito Sinisa, in panchina a Verona alla guida del suo Bologna 40 giorni dopo la diagnosi di una leucemia.La moglie del tecnico serbo ha postato il messaggio sul profilo Instagram con una foto che li ritrae sorridenti, e subito ha suscitato una serie di messaggi di applausi via social. Visualizza questo ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio da brividi della moglie del tecnico : Malattia Mihajlovic – Il tecnico Sinisa Mihajlovic si è presentato clamorosamente in panchina per la gara di campionato del Bologna sul campo del Verona, 1-1 il risultato finale, il tecnico sta lottando contro la leucemia. Nelle ultime ore è arrivato un messaggio di Arianna Rapaccioni, consorte dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, ha scritto su Instagram, ...

Mihajlovic torna in campo - la commozione della moglie Arianna : Nonostante stia seguendo le cure per la leucemia, Siniša Mihajlovic è in panchina con il suo Bologna. Una decisione sostenuta dalla moglie Arianna, che ha esaltato il coraggio del marito con un tenero messaggio su Instagram. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, questa la didascalia che accompagna una tenera foto di coppia, pubblicata dalla Rapaccioni poche ore prima che l’allenatore rossoblù scendesse in campo a ...

Il primo reato spaziale Così l'astronauta spiava i conti dell'ex moglie : Summer Worden, ex 007, nel corso della contesa per l'affidamento del figlio di 4 anni ha denunciato la ex moglie. Che si difende dicendo di aver solo controllato le loro finanze ancora in regime di condivisione, come aveva sempre fatto sino ad allora. l'astronauta statunitense Anne McClain violò il conto corrente bancario della prima moglie, la Nasa ha aperto un'indagine per gli opportuni accertamenti. La Nasa sta indagando ...

Marco Liorni è cambiato : tutto merito della moglie Giovanna : Marco Liorni è cambiato grazie alla moglie Giovanna Marco Liorni è un uomo diverso da quando ha incontrato la moglie Giovanna, che lo ha reso padre di Emma e Viola. Il conduttore di Reazione a catena è diventato più positivo ed ottimista. Un approccio alla vita decisamente diverso, un grande insegnamento che il giornalista mette […] L'articolo Marco Liorni è cambiato: tutto merito della moglie Giovanna proviene da Gossip e Tv.

Marito geloso va dall’amante della moglie per regolare i conti : La donna, che era in macchina con lui, ha dato l’allarme sporgendosi dal finestrino. Poteva forse finire in tragedia il piano pensato da un Marito molto geloso, per porre fine a una questione d’amore. L’uomo era infatti convinto che la propria moglie avesse una relazione sentimentale e quindi extraconiugale con un altro. Ha cercato di raggiungere il rivale per risolvere la questione. La donna è però riuscita a evitare il peggio ...

Malore Gigi Simoni – Dalla moglie Monica gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex allenatore dell’Inter : Monica Fontana rompe il silenzio: la moglie di Gigi Simoni parla delle condizioni dell’ex allenatore dell’Inter Sono passati due mesi circa dal Malore che ha colpito Gigi Simoni, mentre si trovava nella sua abitazione in Toscana. L’ex allenatore dell’Inter si trova ancora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva nell’ospedale di Cisanello di Pisa. Intervistata da “La Provincia di ...

"Mia figlia ha perso una mamma straordinaria". Il marito della donna morta di cancro parla del sacrificio della moglie : Samuele Nascimben, marito della ventinovenne nigeriana malata di cancro al seno sacrificatasi per far nascere la figlia, nel giorno del funerale ha deciso di confidarsi con il Corriere della Sera.“Io indosserò un abito da festa tradizionale, che mi aveva regalato Glory a Natale, uguale al suo. Aveva una fede profonda” Il carpentiere di Treviso non vuole dilungarsi sui dettagli del funerale - sarà celebrato da un ...