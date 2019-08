Il Conte di Villa Nazareth

Roma - Mancini a Villa Stuart per le visite mediche : “Sono molto Contento” : Non solo De Ligt. Oggi è anche il giorno delle visite mediche di Gianluca Mancini, nuovo difensore della Roma. Il calciatore prelevato dall’Atalanta è arrivato a Villa Stuart accolto da tifosi e giornalisti. “Sono molto contento“, le prime parole di Mancini, che firmerà con i giallorossi un contratto di cinque anni con un ingaggi di circa 2 milioni a stagione.L'articolo Roma, Mancini a Villa Stuart per le visite mediche: ...