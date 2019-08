Il comico Dave Chappelle difende Michael Jackson | “Non guardate Leaving Neverland”

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 27 agosto 2019) In un brano del suo show Sticks & Stones disponibile su Netflix dal 26 agostodalle accuse di molestie sessuali. Sembrava un capitolo chiuso, ma da quandoNeverland di Dan Reed è andato in scena al Sundance Film Festival una nuova tonnellata di fango ha investito il Re Del Pop, innocente per tribunali ed FBI ma colpevole, ancora oggi, per l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è alimentata dalle testimonianze di Wade Robson e James Safechuck, protagonisti del controverso docufilm ai qualisi rivolge: Dirò qualcosa che non posso dire, ma devo essere leale: non credo a quei due figli di pu***na. Nonlo (Neverland. ndr). Fa schifo al ca**o. Mi sentivo come se HBO mi ficcasse dei ca**i nelle orecchie per quattro ore di fila. Infine,...

