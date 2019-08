Huawei potrebbe lanciare in Russia dei tablet con Aurora OS con base Sailfish

Huawei Mate 30 potrebbe avere un nuovo sistema di riconoscimento facciale : In attesa della presentazione degli smartphone della serie Huawei Mate 30, in Rete si sono diffuse nuove indiscrezioni relative al modello "base" L'articolo Huawei Mate 30 potrebbe avere un nuovo sistema di riconoscimento facciale proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Pro è stato avvistato in un nuovo scatto dal vivo, potrebbe sostituire i tasti fisici con una nuova tecnologia per la regolazione del volume.

Passante davanti a un negozio di Huawei a Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images) Il Dipartimento del commercio americano potrebbe emanare una proroga a favore di Huawei per concedere al colosso cinese altri 90 giorni prima di far scattare la messa al bando delle sue tecnologie. Lo ha reso noto l'agenzia Reuters, secondo cui le istituzioni statunitensi sarebbero disposte a concedere un rinvio del bando così da permettere all'azienda di Shenzhen ...

Il 14 agosto Huawei Technologies ha presentato due domande di marchio, una all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e un'altra all'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (IPO) per i nomi Huawei VR Glass e Huawei AR Glass. Le nuove domande di marchio depositate da Huawei suggeriscono che il dispositivo ha attraversato il processo di sviluppo ed è pronto per essere svelato all'IFA 2019.

In occasione di Huawei Developer Conference 2019, Wang Chenglu ha ufficialmente lanciato la nuova versione dell'interfaccia personalizzata EMUI 10

Inviare gli smartphone in Messico, eliminare ogni logo e spedirli da lì agli Stati Uniti d'America: questo era il piano di Huawei per aggirare il ban di Trump.

Durante un evento stampa a Shenzhen, Huawei ha discusso del futuro del Mate X ed è emerso che la data di uscita dello smartphone pieghevole è slittata da settembre a novembre, ma il dispositivo guadagnerà un design leggermente ottimizzato, tuttavia la prossima versione di Mate X è già in cantiere e potrebbe avere più schermi ed essere annunciata già il prossimo anno quando la corsa dei dispositivi pieghevoli dovrebbe animarsi.

Il nuovo sistema operativo Huawei, alternativo ad Android, è realtà proprio oggi 9 agosto. Non più voci o ipotesi sull'esperienza software proprietaria: questa ha preso vita (come ampiamente anticipato) nel corso della HDC 2019, ossia la tradizionale conferenza annuale degli sviluppatori pianificata da Huawei (appunto) in Cina. Sembrava dovesse chiamarsi Hongmeng OS in un primo momento ma è Harmony il vero e proprio nome del sistema ...

Huawei Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 Lite potrebbero essere presentati e commercializzati già nel mese di settembre 2019: l'ultimo dei tre potrebbe arrivare in due versioni, una globale con Android Q ed EMUI 10 e una con il nuovo Hongmeng OS.

Huawei P30 Pro è stato lanciato dal produttore cinese in cinque colorazioni ma, stando ad una foto, lo smartphone potrebbe arrivare in una nuova versione

Huawei farà ulteriori passi avanti in campo fotografico con il suo Mate 30 Pro: riuscirà Samsung a rispondere per le rime già con Galaxy Note 10 oppure è destinata a restare un po' indietro?

Si fanno sempre più insistenti le voci relative all'imminente presentazione di Hongmeng OS, che potrebbe arrivare entro fine anno su uno smartphone fascia media.

Dal Regno Unito arriva la notizia della presentazione da parte di Huawei della domanda di brevetto di alcuni marchi presso l'Intelectual Property Office of the UK

Huawei Mate 30 Pro, stando alle più recenti indiscrezioni, potrebbe disporre di ben due fotocamere posteriori da 40 megapixel.