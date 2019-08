Tommaso Zorzi e Marco Maccarini Video | ' Lunapop' in canto gregoriano | i fan ' pazzi!'

Uomini e Donne : Mario Serpa ironizza su Tommaso Zorzi : Mario Serpa di Uomini e Donne prende in giro Tommaso Zorzi Questi ultimi giorni sono stati decisamente concitati per Mario Serpa. Cos’è successo? In pratica l’ex opinionista di Uomini e Donne, tra le sue tante storie su instagram, ha fatto capire di aver ricevuto dei messaggi in privato da Tommaso Zorzi, il quale ci avrebbe provato. Una rivelazione che ha fatto andare su tutte le furie quest’ultimo, che pare abbia deciso di ...

Tommaso Zorzi avrebbe contattato Mario Serpa sui social : 'Ha scambiato IG per Grindr' : Mario Serpa continua a far molto discutere sul web e sui social e dopo aver fatto delle confessioni alquanto inaspettate sulla redazione di Uomini e donne, ecco che in queste ultime ore ha puntato il dito contro Tommaso Zorzi, noto al grande pubblico per aver partecipato al reality show Riccanza. Tommaso attualmente è uno dei migliori amici di Claudio Sona, il primo tronista gay della storia di Uomini e donne, fidanzato per svariati mesi con ...

Uomini e Donne - Mario Serpa distrugge Tommaso Zorzi : l’ultimo affronto : Mario Serpa querelato da Tommaso Zorzi, le ultime news da Instagram Pare che Tommaso Zorzi abbia querelato Mario Serpa per ciò che è successo negli ultimi giorni, quando cioè l’ex di Claudio Sona ha scritto su Instagram tra le sue storie di aver ricevuto dei messaggi da lui accusandolo di averli poi cancellati; all’inizio nessuno […] L'articolo Uomini e Donne, Mario Serpa distrugge Tommaso Zorzi: l’ultimo affronto ...

Uomini e Donne - Mario Serpa contro Tommaso Zorzi : "Non cancellare i messaggi solo perché non ti ho considerato...". Arriva la replica : Estate molto movimentata per Mario Serpa, ex corteggiatore ed ex opinionista di Uomini e Donne, che, dopo aver litigato a distanza con Raffaella Mennoia e con Gianni Sperti, ha avuto qualcosa da ridire anche nei riguardi di Tommaso Zorzi, influencer e personaggio televisivo noto grazie a programmi televisivi come Riccanza e Pechino Express ed ex fidanzato di Iconize.Cosa è successo?prosegui la letturaUomini e Donne, Mario Serpa contro Tommaso ...