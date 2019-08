Rizzoli su Massa e Valeri | Non metterò alla gogna i miei arbitri | ma prenderemo

CorSera : Rizzoli sospende Massa e Valeri fino a dopo la sosta : Troppi errori in Fiorentina-Napoli. Rizzoli ha deciso di non stare fermo a guardare. Lo scrive il Corriere della Sera. Non sono solo Montella e i viola a essere infuriati per quanto accaduto in campo al Franchi. Lo è anche il designatore degli arbitri, Rizzoli. “Il rigore provocato da Mertens, quello del provvisorio 2-1, è un’invenzione. E se Massa in campo non se ne accorge, non si capisce cosa ci stia a fare Valeri alla Var”. Per ...