Notte fonda sull' accordo

Terremoto in Sicilia - scossa molto profonda alle isole Eolie nella Notte : Tetide continua a sprofondare : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito le isole Eolie alle 23:35 della notte. La scossa s’è verificata a metà strada tra Salina e Filicudi, nel cuore dell’arcipelago eoliano, ma non è stata avvertita dalla popolazione in quanto s’è verificata a grande profondità, con un ipocentro misurato a ben 291.4km di profondità. Questi terremoti così profondi sono molto frequenti nel basso Tirreno per il movimento ...

UeD Oscar ed Eleonora - Notte fonda. L’appello rabbioso della Rocchini : UeD Oscar ed Eleonora, è notte fonda: crisi senza fine. L’appello rabbioso della Rocchini È ‘notte fonda’: sembra non avere fine la crisi sentimentale che ha coinvolto Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta attraversando una burrasca amorosa e, da quanto trapelato finora, non è etto […] L'articolo UeD Oscar ed Eleonora, notte fonda. L’appello rabbioso della ...

Polemica sul cambio di programmazione di Gone su Rete4 - gli episodi del 12 agosto in onda a Notte fonda? : Dopo una settimana dal debutto, Gone su Rete4 ha già dovuto subire un cambio di programmazione. La scorsa settimana vi abbiamo riportato che la rete Mediaset ha deciso di spostare la serie crime in seconda serata, se non in tarda notte. Una messa in onda che ha scatenato diverse polemiche, soprattutto perché il prime time è stato dedicato a un ciclo di film estivi, preceduti dal programma Stasera Italia Estate. Il nuovo orario di Gone su Rete4 ...

Un’imbarcazione con 86 migranti a bordo è affondata nella Notte tra mercoledì e giovedì a largo della Tunisia : Un’imbarcazione con 86 migranti a bordo è affondata nella notte tra mercoledì e giovedì a largo della città di Zarzis, nell’est della Tunisia. Associated Press dice che un peschereccio tunisino si è imbattuto nella barca che affondava ma che solo 4 persone

European Games 2019 : il bilancio in vista di Tokyo 2020. Karate e ginnastica in salute - è Notte fonda per il tiro a segno : Gli European Games 2019 terminati ieri hanno lasciato indicazioni importanti per l’Italia in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune discipline hanno beneficiato della partecipazione dei migliori interpreti del Vecchio Continente, altre invece si sono rivelate competizioni di seconda o terza fascia, non credibili dunque in una proiezione a cinque cerchi. Per questo prenderemo in considerazione solo gli sport che, a nostro avviso, hanno ...