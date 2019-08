Nintendo Switch Lite | su Reddit le impressioni dopo una prova con mano della prossima

The Elder Scrolls Online su Nintendo Switch? Il director del gioco smentisce : Nonostante sia uscito già da qualche anno, The Elder Scrolls Online ha un nutrito numero di giocatori sulle diverse piattaforme e molto presto il gioco verrà lanciato anche sulla piattaforma Google Stadia aumentando così il bacino d'utenza.Una console a cui manca l'MMORPG di Zenimax è proprio Nintendo Switch. Dato l'eccellente supporto di Bethesda negli ultimi due anni, i fan si chiedono quando il gioco arriverà anche sulla console ibrida. ...

FIFA 20 : ecco cosa mancherà nella versione Nintendo Switch : Electronic Arts ha pubblicato sul suo sito ufficiale una F.A.Q. di FIFA 20 dove fa chiarezza sui contenuti presenti nella versione Nintendo Switch. Come sappiamo già da tempo infatti questa versione, denominata Legacy Edition, sostanzialmente includerà meno contenuti rispetto alle controparti per PS4, Xbox One e PC.Questa edizione "include una presentazione migliorata (menu di gioco e grafiche in sovrimpressione), gli ultimi aggiornamenti di ...

Terraria è ora disponibile in versione retail per Nintendo Switch! : 505 Games, in partnership con i creatori dell’IP Re-Logic e gli sviluppatori Pipeworks Studio, hanno reso disponibile da oggi la versione retail per Nintendo Switch™ del celebre gioco 2D Action-Adventure Terraria. Il titolo è già disponibile all’acquisto nei negozi di videogiochi, al prezzo di €29,99. Inoltre, anche la versione Nintendo Switch di Terraria può vantare di tutte le ...

The Witcher 3 si mostra in un lungo video gameplay su Nintendo Switch : Se avete sempre sognato di poter giocare The Witcher 3 in tutta comodità anche in viaggio, ebbene ora è finalmente giunta la vostra ora.Come possiamo vedere, infatti, The Witcher 3 è stato mostrato in esecuzione in modalità portatile su Nintendo Switch in quasi 30 minuti di video gameplay. Possiamo dunque farci un'idea di come si comporta il gioco se giocato in mobilità, e fare pace con tutti gli inevitabili compromessi grafici che un porting su ...

Nintendo Switch : la nuova versione offre prestazioni migliorate e un aumento della durata della batteria : Qualche tempo fa avevamo parlato della versione aggiornata di Nintendo Switch che offre una durata della batteria più efficiente. Ma ora, a quanto pare, il nuovo modello aggiornato della console ibrida offre anche un notevole aumento delle prestazioni.Il modello aggiornato di Switch è dotato di una variante aggiornata del processore NVIDIA Tegra X1 che non solo aumenta le prestazioni ma lo rende anche più efficiente dal punto di vista ...

Oninaki disponibile da oggi su PC STEAM - PS4 e Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato oggi che Oninaki™, l’ultimo RPG d’azione sviluppato dal team di talento di Tokyo RPG Factory, è ora disponibile per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e STEAM®. Creato sotto la supervisione del produttore creativo Takashi Tokita (Chrono Trigger, Parasite Eve), Oninaki narra la storia di Kagachi, un giovane Watcher che ha il compito di guidare le anime perdute verso il prossimo ...

The Witcher 3 : il porting per Nintendo Switch è stato realizzato in soli 12 mesi : Il porting per Switch di The Witcher 3, analizzato a fondo da Digital Foundry, uscirà il 15 ottobre e sembra davvero un miracolo. In una nuova intervista con Eurogamer, Piotr Chrzanowski di CD Projekt RED ha spiegato come è nata questa versione, che è stata in gran parte realizzata da Sabre Interactive. Il gioco è stato in sviluppo per "circa 12 mesi" e il team è riuscito ad adattare l'intera versione di The Witcher 3, inclusi i DLC, su una ...

Eastward : il "The Last of Us in pixel art" è in arrivo anche su Nintendo Switch : Chucklefish, publisher famoso per l'ottimo Stardew Valley, ha annunciato, insieme allo studio Pixpil, che il loro Eastward arriverà su Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse, questo Eastward rappresenta il punto di incontro tra Zelda e The Last of Us, con uno stile grafico da SNES, per questo motivo è stato più volte definito come il "The Last of Us in pixel art".In precedenza, il gioco era previsto solamente per PC, tuttavia gli sviluppatori ...

The Witcher 3 : Digital Foundry analizza la versione del gioco su Nintendo Switch : Nella giornata di ieri durante la Gamescom è stata annunciata la data di uscita di The Witcher 3 per Nintendo Switch. Il video ha mostrato una piccola parte di gameplay, ma Digital Foundry ha avuto l'occasione di analizzare nel dettaglio come si comporta il gioco nella sua versione per la console ibrida.Il porting è stato commissionato da Sabre Interactive in collaborazione con CD Projekt RED e, come già ci si aspettava, il team è dovuto ...

Remothered : Broken Porcelain uscirà su PS4 - Xbox One - PC e Nintendo Switch nel 2020 : L’etichetta indipendente di giochi Modus Games ha annunciato con un trailer che Remothered: Broken Porcelain, il secondo capitolo della saga di Darril Arts acclamata dalla critica, sarà disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC l’anno prossimo. Seguendo le orme del primo gioco della serie: Remothered: Tormented Fathers, che è stato acclamato come uno dei migliori giochi horror del 2018, ...

Gamescom 2019 : The Witcher 3 ha finalmente una data di uscita su Nintendo Switch : Sapevamo già che The Witcher 3, gioco di CD Projekt RED, sarebbe approdato anche sulla console ibrida di Nintendo Switch, ma non sapevamo ancora quando. Ebbene, grazie al trailer mostrato durante la Gamescom abbiamo una data precisa.The Witcher 3 arriverà su Switch a partire dal 15 ottobre. Il trailer mostra alcune parti del gioco: naturalmente la grafica è meno definita rispetto alle precedenti versioni, tuttavia chi vuole immergersi nell'epico ...

Ori and the Blind Forest sarà disponibile anche su Nintendo Switch : Nintendo ha recentemente annunciato che Ori and the Blind Forest diventerà presto un'ex-esclusiva Microsoft e che in futuro sarà disponibile anche sulla sua console ibrida Switch a partire dal 27 settembre 2019."La stessa esperienza garantita da Ori and the Blind Forest: Definitive Edition per Xbox e PC è in arrivo anche su Nintendo Switch, vanta inoltre uno spettacolare comparto grafico in 1080p e 60fps, incluse alcune utili funzioni presenti ...

WARGROOVE – La Deluxe Edition annunciata in formato fisico per PS4 e Nintendo Switch : Affila la tua spada e scendi sul campo di battaglia! Sold Out è felice di annunciare che questo autunno il gioco strategico a turni, WARGROOVE, sarà disponibile con una speciale Deluxe Edition in formato fisico. Scegli il tuo comandante e dichiara guerra alle fazioni nemiche, usando il tuo “groove” per influenzare strategicamente la lotta a tuo favore. Progetta e condividi online le tue mappe, i filmati e le storie ...

Annunciato Cyber Hook - un frenetico platform 3D con meccaniche parkour per Nintendo Switch e PC : Preparatevi ad affrontare il parkour hardcore con il frenetico platform 3D Cyber ​​Hook dello sviluppatore indipendente Blazing Stick e il publisher Graffiti Games. In arrivo il prossimo anno su Nintendo Switch e Steam (PC), Cyber ​​Hook vi permetterà di usare le abilità del parkour e un rampino per scalare e cavalcare i muri, mentre combatterete i nemici con una pistola laser. Tuffatevi in un vibrante ambiente per ...