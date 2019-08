Made in Italy | accordo Mediaset – Prime Video per la diffusione

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 26 agosto 2019)commerciale firmato oggi tra, il servizio distreaming di Amazon, suin, attesa serie tv italiana. Per la prima voltapermette la trasmissione online in anteprima di un proprio contenuto inedito su un servizio distreaming di terzi (in questo caso Amazon). Allo stesso tempo, per la prima volta in Italia, investe sui diritti di prima visione per un contenuto seriale italiano.in, la fiction Al centro di “in”, otto episodi da 50 minuti, la nascita del sistema moda italiano, un’eccellenza che negli Anni Settanta ha saputo competere con l’affermata concorrenza internazionale raggiungendo traguardi inimmaginabili: i grandi stilisti, gli abiti originali, la creatività, il talento, gli eccessi, in un grande lavoro di ricostruzione storica ideato e curato dalla casa di produzione TaoDue ...

