Le notizie di oggi ore 23 | 30

Fonte : agi

(Di lunedì 26 agosto 2019) CONTE BIS: TRATTATIVA SERRATA PD-M5S PER PREMIER E MINISTRI, TRA I NODI DA SCIOGLIERE VIMINALE, DIFESA ED ECONOMIA Ore decisive per un accordo di governo tra dem e 5 Stelle. Zingaretti e Di Maio si vedono prima per mezz'ora. In corso il secondo incontro a Palazzo Chigi tra Di Maio, Zingaretti, Orlando e Conte, rientrato dal G7 di Biarritz. Da domani al via le consultazioni al Quirinale: alle 16:00 parte la due giorni di colloqui del Colle, il clou sarà mercoledì quando Mattarella riceverà Pd, Lega e M5s. M5S DEFINISCE LA LINEA, SI VA VERSO IL VOTO SU ROUSSEAU Il tempo stringe ma il Movimento pensa di condividere le sue scelte con gli attivisti online. Domani l'assemblea dei gruppi parlamentari con Di Maio. SALVINI ALL'ATTACCO: CLASSICO RIBALTONE ALL'ITALIANA Il leader della Lega convoca una conferenza stampa e non risparmia i colpi: "Non è il governo di ampio ...

Agenzia_Ansa : Oggi #26agosto è la Giornata internazionale del #cane #ANSA - rtl1025 : ???? E voi come festeggerete questa giornata con il vostro compagno a quattro zampe? #giornatamondialedelcane - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ???? Milan a zero ?? Tutti in piedi per #Mihajlovic Quei 40 giorni tra lacrim… -