Il PD apre ad un Conte Bis | ma chiede due ministeri di peso | M5S | ' L’Italia non aspetta'

Zingaretti apre - intesa possibile Ma il M5S : prima il sì a Conte : Nella conferenza stampa il segretario ribadisce che l’alleanza tra Pd e Cinque stelle deve essere caratterizzata da discontinuità: «Troveremo una soluzione»

Governo - Landini apre a Conte : ‘Ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale. E riaperto i tavoli con le parti sociali’ : “Non è compito del sindacato discutere di nomi“, ma Giuseppe Conte “in Parlamento ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale importante” quando “ha messo il Paese nella condizione di sapere con trasparenza le ragioni della crisi e i problemi da affrontare”. E ha avuto il merito di “riaprire i tavoli con le parti sociali“. Mentre tra Pd e M5s continuano le trattative sul nome del ...

SCONTRO SU CONTE/ "Il no di Zingaretti riapre la partita M5s-Lega" : Di Maio propone a Zingaretti CONTE premier. Sembra una proposta fatta per rompere e infatti Zingaretti dice no. Si riapre il forno di Salvini?

Gianmarco Centinaio - si riapre tutto : "Contatti ancora in corso - governo Lega-M5s". La condizione : fuori Conte : "Contatti tra alcuni nostri esponenti e quelli del Movimento 5 Stelle sono ancora in corso". Gianmarco Centinaio, ministro dell'Agricoltura e Turismo dell'ormai defunto governo Conte non molla: la pista di una maggioranza gialloverde è ancora percorribile. Intervistato dal Mattino, l'esponente della

Governo - il Pd apre al M5s ma dice no a un Conte bis | Salvini : inciucio | Pressing di Mattarella - iniziate le consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Zingaretti apre alla trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato. I pentastellati si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il capo dello Stato

Governo : Zingaretti apre confronto con M5S - ma è rebus nomi e contenuti (3) : (AdnKronos) – E i 5 Stelle che propongono? Chi sta seguendo la trattativa spiega che i messaggi che arrivano dai pentastellati sono ondivaghi: “Di Maio prima ci dice che lui sarebbe fuori da un nuovo Governo, poi invece ci fa sapere che il premier dovrebbe essere lui…”. Su un punto sembra che siano d’accordo sia dem che Di Maio: il no a Roberto Fico premier. Per trovare una quadra il tempo non è tanto. Dal ...

Governo : Zingaretti apre confronto con M5S - ma è rebus nomi e contenuti (2) : (AdnKronos) – Insomma, Zingaretti sposta in alto l’asticella. Ma chi si sta parlando già da un po’ con i 5 Stelle, ostenta ottimismo. “Il Governo si farà e Nicola sarà d’accordo. O forse vuole essere quello che fa saltare tutto e ridà a Salvini la chance di rimettersi subito in sella andando a elezioni?”. Ma c’è ancora da lavorare, e tanto. Sul tavolo innanzitutto ci sono le questioni di contenuto, ...

M5s - c'è chi apre (e molto) al Pd "Conte? Cerchiamo altri nomi" : "Con la scelta di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio il Movimento ha tirato fuori un asso nella manica un anno fa e allo stesso modo ne puo' tirare fuori altri cento". Segui su affaritaliani.it

Conte parla al Senato - si apre la crisi di governo. La diretta minuto per minuto : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

Oggi Conte sale al Colle per rassegnare le dimissioni : si apre la crisi : Una crisi di Governo al momento solo annunciata ma mai ufficialmente aperta. A meno di clamorose sorprese, stasera dopo il

La Lega riapre ai Cinque StelleIpotesi ritiro della sfiducia a Conte : "Io sono quello che non chiude mai le porte fino in fondo..". Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, risponde così alla domanda sulla possibilità di "ritessere la tela strappata con i 5 stelle" Segui su affaritaliani.it

