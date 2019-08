' I principi sono bugiardi' | l' ultima affermazione di Giulia De Lellis non convince

I principi sono bugiardi : l'ultima pillola di Giulia De Lellis non convince : La web influencer ha condiviso una nuova anticipazione del suo libro dal titolo "Le corna stanno bene su tutto". Ma l'opera sembra già non convince re del tutto. I suoi fedeli sostenitori si dicono già in trepidante attesa, in vista dell'uscita del suo discusso libro sulle corna dal titolo "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)". Parliamo di Giulia De Lellis e il prossimo 17 settembre uscirà il suo primo libro, ...

Tensione Cina-Usa - l’arma segreta in mano a Pechino sono i medicinali : controllano il 40% dei principi attivi dei farmaci americani : Dimenticate semiconduttori, chipset, terre rare e intelligenza artificiale. La vera guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti potrebbe disputarsi tra gli scaffali di ospedali, supermercati e farmacie. Ne è convinta Rosemary Gibson, senior advisor di Hasting Center, istituto per la ricerca bioetica, nonché autrice di China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine. Secondo quanto spiega Gibson in un articolo comparso ...