Di Maio e Zingaretti incontrano Conte a Palazzo Chigi

Crisi - la diretta – Il Pd va verso il via libera a Conte. Vertice in corso tra il premier - Di Maio - Zingaretti e Orlando : Al quinto giorno di trattative tra Pd e Movimento 5 stelle è arrivata la svolta che molto probabilmente porterà alla nascita del Conte 2. Nel pomeriggio Pd e Movimento 5 stelle si sono riuniti in due sedi separate e, intorno alle 18, hanno annunciato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi. Un incontro lampo, durato circa venticinque minuti, che è stato poi riaggiornato alle 21 quando si vedranno le due ...

La stabilità rosso-gialla passa dalle debolezze parallele di Zingaretti e Di Maio : Roma. Alla fine la mano se la sono tesa davvero: ché rimasti, come erano, impantanati a metà del guado, il rischio di restare travolti dalla corrente era grosso per entrambi. “La conferma di Giuseppe Conte è l’unica soluzione per rendere digeribile l’intesa a tutto il Movimento”, ha spiegato Luigi D

Crisi - Zingaretti dopo l’incontro con Di Maio : “Lavoriamo per dare all’Italia un nuovo governo” : “Fare il governo è una cosa seria, noi siamo persone serie, non vogliamo farne uno come il precedente che cade dopo 14 mesi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sotto la sede del Partito democratico, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per dare all’Italia un nuovo esecutivo. Il confronto è partito”. Alle 21 è atteso un vertice tra Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi, ...

