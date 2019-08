Colpo di fulmine sul bus | a 90 anni sboccia l' amore

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Francesco De Remigis C upido colpisce sul bus 46. La freccia scoccata attraverso il XII arrondissement è finita sull'affollato circuito tra Gare du Nord e Château de Vincennes, riaccendendo le ragioni del cuore di un certo Jean-Pierre Meston. Un uomo solo, provato dalla vita, a cui è stata offerta una seconda occasione. In barba all'età anagrafica, l'arzillo 86enne ha scatenato la storia più romantica che Parigi abbia ricordato d'estate, tanto da finire sui social come inno aldi, in una maratona per trovare la «bella» coetanea che ha incrociato il suo sguardo sull'autobus. «Alta, magra, vestito bianco con fiori blu». Hanno parlato qualche minuto, scoprono alcune affinità ma lui non ha avuto il coraggio di seguirla per approfondire. Era andata come doveva andare, almeno all'inizio: Jean-Pierre sale a bordo di corsa, la porta si chiude. È in affanno e una ...

